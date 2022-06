L’élément perturbateur, Alban Ivanov, débarque sur Tipik ce jeudi !

Ce jeudi, l’humoriste Alban Ivanov vient perturber votre soirée sur Tipik Tv !

Dans ce one-man-show, le satiriste ose tout. Alban Ivanov donne vie à de nombreux personnages parfois infréquentables : Chico, un forain édenté, Vener, un rappeur enragé, Thibault, un mime poético-trash, une conseillère d’orientation particulièrement empathique qui nous rappelle à tous quelqu’un. Découvrez ce sketch en exclu !

L’artiste parle également de son enfance, entre scolarité difficile et famille éclatée, de sa paternité et de sa vie de couple, mais aussi de ce qu’il pense de Paris, avec plus ou moins de tact et un genre désinvolte qui jongle avec les limites du politiquement correct !

Bref, un élément perturbateur, sans tabou, et sans détour, ouvert à son public, et très cash, qui va chambouler votre jeudi soir, à découvrir dès 20h05 sur Tipik en Tv et sur Auvio.