L'électromyogramme : où le faire et à quoi ça sert ?

L’électromyogramme - également appelé EMG - est un examen de référence en neurologie. Cette technique médicale permet d'étudier la fonction des nerfs et des muscles. En complément de l’examen clinique, il aide au diagnostic de différentes pathologies nerveuses et musculaires. Éléments d'information avec le Dr Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme".

L'EMG - électromyographie - est un examen portant sur le fonctionnement des nerfs qui sont à l'extérieur du cerveau et de la moelle épinière (nerfs périphériques), de la connexion entre les nerfs et les muscles et des cellules musculaires. C'est l'électroencéphalographe qui permet lui de donner des informations sur le cerveau, le système nerveux central? explique le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

Déroulement

L'examen se déroule à l'hôpital ou au cabinet d'un neurologue. Il dure environ une demi-heure et aucune préparation n'est nécessaire. En revanche, il est demandé de ne pas utiliser de produit cosmétique appliqué sur la peau le jour de l’examen, pour ne pas perturber l’enregistrement du signal.