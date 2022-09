L’électricité trois fois moins chère au Portugal et en Espagne que chez nous : comment font-ils et pourquoi ne les imite-t-on pas ?

Si le Portugal et l’Espagne l’ont fait, est-ce qu’on peut le faire aussi ? Pourquoi est-ce qu’on ne le met pas en application maintenant ?

Ce n’est pas si simple, explique Charles Cuvelliez : "L’Espagne et le Portugal ont une particularité, c’est qu’ils sont assez peu interconnectés avec le reste de l’Europe. L’interconnexion avec la France est limitée et c’est ce qui permet de faire en sorte que les subsides espagnols profitent presque exclusivement aux Espagnols et aux Portugais. Sans cela, par effet mécanique, par les lois du marché et par le fonctionnement des réseaux, la France ferait venir de l’électricité de l’Espagne. Donc, on aurait le gouvernement espagnol qui subsidie le gaz pour de l’électricité consommée en France. Si je transpose à la Belgique, la Belgique ne peut pas le faire seule, elle doit se mettre d’accord avec les pays voisins fortement interconnectés pour que tous ensemble subsidient ce gaz".

Un système remis en cause mais…

Ça peut par contre être une solution pour les ministres de l’Énergie européens qui se réunissent la semaine prochaine pour faire baisser les prix du marché de l’électricité : subsidier l’énergie de la dernière centrale qu’on met en route.

Ce mécanisme est aujourd’hui remis en cause, il peut paraître aberrant, puisque c’est la dernière centrale qui fixe le prix, alors qu’on a peut-être consommé une grosse part d’énergie qui était beaucoup moins chère, ce qui fait aujourd’hui exploser les prix de l’électricité. C’est un système qui a tout de même des vertus qu’il ne faut pas négliger, estime pourtant Charles Cuvelliez : "Ce système peut d’ailleurs fonctionner en sens inverse, c’est-à-dire que quand il y a beaucoup d’éolien, beaucoup d’énergies renouvelables, les dernières centrales mises en route restent de l’éolien et du renouvelable, et là les prix sont très bas. Et au niveau de la transition énergétique, c’est intéressant parce que les producteurs, par rapport à ce système, ont intérêt à mettre d’abord en fonctionnement les centrales à énergies renouvelables dont le coût incrémental est le moins élevé. Et puis, petit à petit, ils empilent — c’est ce qu’on appelle le merit order — des centrales de coûts de fonctionnement de plus en plus élevés".