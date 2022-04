L’élection présidentielle française est-elle déjà jouée ?

Le débat se termine à Héron avec Frédéric : "On ne fait que répéter l’histoire. C'est la même chose que lors de la réélection de Jacques Chirac qui aurait dû être mis au tribunal, mais qu'on a opposé à Jean-Marie Le Pen et les Français ont été obligé de voter Chirac. Même chose avec Nicolas Sarkozy. Il n’y a pas de secret. De plus, ces mêmes personnes, qui depuis des mois disent que l’abstention est un fléau en France, demandent d’une certaine façon aux Français de s’abstenir au deuxième tour. On ne fait plus une politique avec des objectifs, mais une politique visant à éliminer les partis qui font de l’ombre. Tout est fait pour que Macron soit réélu."

