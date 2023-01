L'élection présidentielle en Turquie avancée d'un mois : "Erdogan a pris des précautions pour être réélu"

Et justement, c’est à l’international qu’Erdogan essaie de se positionner ces derniers mois, dans un jeu d’équilibriste assez particulier : ami de Vladimir Poutine d’un côté, capable d’entretenir de bonnes relations avec le président Zelensky de l’autre, Et, selon Firouzeh Nahavandi, il est indéniable qu’Erdogan a pu atteindre de vrais résultats là où d’autres dirigeants européens n’ont pas réussi, comme c’était le cas dans le cadre des accords sur les céréales.

"Il se présente comme le seul qui est en mesure de 'déblayer' la situation et il veut devenir le négociateur entre les deux parties, mais son positionnement reste très ambigu", rappelle Firouzeh Nahavandi.

Et pour cause : Ankara a refusé de reconnaître les territoires annexés par la Russie et a vendu des drones à Kiev, mais est aussi le seul pays de l’OTAN à refuser d’appliquer les sanctions internationales à la Russie. Une manière pour Erdogan de "ménager" son ami Poutine, mais pas que.

A l’heure où l’économie turque s’effondre, les investissements russes en Turquie sont une aubaine pour le président, à l'heure d'une crise économique qui persiste depuis des mois. Comme le rappellent nos confrères du Courrier International et du Financial Times, entre janvier et août 2022, 28 milliards de dollars ont atterri dans les caisses turques, sans que la Banque centrale puisse en expliquer l’origine. Voilà une manne qui pourrait bel et bien venir des oligarques russes.

D’ailleurs, les exportations turques vers Moscou ont presque doublé. Ajoutez à cela que la Turquie est très dépendante du gaz et du pétrole russe et que l’entreprise publique russe Rosatom a financé à hauteur de plusieurs milliards de dollars la création de la première centrale nucléaire turque, et voilà que les raisons des liens entre la Turquie et la Russie, s’expliquent. Du moins en partie.