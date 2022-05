L’Eintracht Francfort remporte l’Europa League en battant les Glasgow Rangers aux tirs au but (1-1, 5-4)

À la reprise du match, les deux équipes attaquent en face de leurs supporters. Ceux-ci s’en donnent à cœur joie avec des fumigènes contrôlés en tribune. Première action délicate dans le rectangle avec un accrochage de Goldson sur Rafael Santos, mais la VAR ne bronche pas.

À la 57ème minute, l’attaquant de Rangers Aribo profite d’une glissade d’un défenseur pour partir face au goal et tromper le gardien adverse (0-1). Pour son 65ème match de la saison (record mondial), l’attaquant marque son premier but en Europa League. Le match s’emballe avec la réaction immédiate de Francfort sauvé par un défenseur écossais. Les tensions montent entre les joueurs et les contacts sont plus rugueux. Une domination de l’Eintracht qui sera finalement récompensée. Une offrande de Kostic permet à Borre d’égaliser (1-1). Un match plus fermé qui se dirige vers les prolongations.