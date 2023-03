Ce voyage exceptionnel marque profondément Jean Capart et la Reine Élisabeth. Il lui propose de créer un fonds destiné à promouvoir l’égyptologie en Belgique. Le 1er octobre 1923, l’ASBL Fondation Égyptologique Reine Élisabeth naît. En 2004, elle est rebaptisée Association Égyptologique Reine Élisabeth.

L’objectif de l’ASBL est de développer la bibliothèque du Musée du Cinquantenaire et de favoriser les études égyptologiques en Belgique. De 1923 à 1947, Jean Capart dirige la fondation et dépasse les objectifs établis, en constituant des archives photographiques et en organisant des conférences. La Reine Élisabeth y participe régulièrement. Au milieu des années 20, une maison d’édition est aussi créée qui publie des ouvrages scientifiques et de vulgarisation. Bruxelles obtient le statut de "Capitale de l’égyptologie et de papyrologie", jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale.