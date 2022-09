L’Égypte et son empreinte dans la culture occidentale au musée de Mariemont

En 2022, on célèbre le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion et le centenaire de la découverte de la tombe de Toutânkhamon par Howard Carter. Ça tombe bien, le Musée royal de Mariemont est réputé pour sa collection égyptienne, la deuxième plus grande de Belgique ! Dans sa nouvelle exposition, le public est invité à voyager à travers le temps, mais n'ira pas jusqu'à l'époque des Pharaons… De l’Antiquité romaine à aujourd’hui, des artistes se sont inspirés de vestiges laissés par la vallée du Nil pour créer, et ce sont ces œuvres qui sont à voir à partir du 24 septembre 2022. Dans la galerie, c'est la vision d'une autre Égypte qui s'expose : Égypte, Éternelle passion explore les traces laissées par ce pays du Moyen-Orient dont l’influence sur notre culture occidentale remonte à des millénaires.

L'histoire de cette grande civilisation fascine et inspire de nombreux artistes encore aujourd’hui. L’Égypte ancienne est au cœur de notre imaginaire et se retrouve dans de nombreux objet du quotidien, imprègne notre patrimoine. Hiéroglyphes, pyramide, momie, Dieu à tête de chiens, sont tant d'images que nous savons familières à nos rétines. Depuis l’Isis des Gallo-Romains jusqu’à Rihanna en Néfertiti, l’exposition mêle volontairement les références et les médias qui construisent cette autre Égypte.

En plus de ce parcours, à partir du 12 novembre l'exposition Les vies multiples des cercueils s'intéresse aux sarcophages égyptiens. Il se mêle alors les voix des artisans de l'époque, à celle des défunts et des restaurateurs et chercheurs contemporains.