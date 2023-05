L’Egypte dévoile deux ateliers d’embaumement dans la nécropole de Saqqara

L’Egypte a dévoilé samedi deux ateliers dédiés à la momification d’humains et d’animaux à Saqqara, dans la nécropole de Memphis, la capitale de l’Ancien Empire des pharaons, "les plus grands et les plus complets" découverts à ce jour.

Le site de Saqqara, à 15 kilomètres au sud du Caire et des célèbres pyramides du plateau de Gizeh, est classé au patrimoine mondial de l’Unesco et est connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djéser.

Ces deux ateliers, dont l’un est consacré à l’embaumement des momies humaines et le second à l’embaumement d'"animaux sacrés", datent de la 30e dynastie et de la période ptolémaïque, soit entre 2400 et 2000 ans, a détaillé le patron du Conseil suprême des Antiquités Mostafa Waziri. Celui dédié à la momification humaine est "divisé en plusieurs pièces équipées de couches de pierre recouvertes de plâtre avec des gouttières à leur extrémité de deux mètres sur 50 centimètres sur lesquelles étaient posés les corps", a-t-il encore expliqué.