L’Église se remettra-t-elle en question après les nouveaux cas d’abus sexuels ? "Le danger, il est reporté autre part"

Présent, sur le plateau de Déclic, Tommy Scholtès déplore ce phénomène inadmissible dans l’Église catholique belge : "On est dans la honte et le pire qui puisse exister. Ceux qui étaient chargés d’être des éducateurs se sont comportés comme des diables et ceux qui devaient être des témoins se sont comportés comme des fautifs à 100%. Je sais que Monsieur Turine a été reçu ces dernières années par des responsables jésuites et qu’ils se sont longuement parlé et écoutés. Cela ne suffit pas, je le sais. Bien sûr qu’il faut dire stop, on ne cesse de le redire. Et en même temps nous disons aussi annoncez-vous si vous avez encore des choses à signaler, faites-vous connaître".

Le porte-parole de la Conférence épiscopale de Belgique confirme avoir été choqué par les révélations du livre de Jean-Marc Turine : "Je suis découragé même si les auteurs sont décédés. Cela m’a profondément scandalisé, amené à des doutes". Il a lui-même recueilli les témoignages d’autres victimes : "On se rend compte d’abord de ce que ces personnes ont vécu et comment je dois être à disposition pour vivre un moment de résilience et mettre tous les moyens possibles, que ce soit l’accueil, le traitement, l’accompagnement ou une compensation financière. Tout cela je sais ne suffit pas mais en même temps je ne peux pas identifier les actes 100% répréhensibles à des actes de personnes de l’Église".

L’évêque défend l’institution en rappelant que près de 1200 personnes ont été écoutées après le précédent appel d’une commission parlementaire et que des séances de prévention obligatoires sont organisées pour les prêtres et laïcs engagés dans l’Église. "Il y a depuis 10-12 ans un changement complet d’attitude de la part de l’Église".