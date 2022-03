Eglise Saint-Michel de Pâturages : un appel au secours pour sauver le patrimoine

Trous dans la voûte, débris qui tombent, clocher qui se fragilise, fissures dans les murs,... L'église Saint-Michel, construite entre 1753 et 1768, est en mauvais état. Un appel à l'aide est lancé par la fabrique d'église et le curé Christophe Cossement pour sauver ce patrimoine.

"Pauvre église St-Michel de Pâturages ! Notre église a encore bien souffert et fait souffrir ses riverains. Je me mets à rêver à une vraie restauration de ce monument important du patrimoine artistique de notre région. Qu’en pensez-vous ?", interpelait sur Facebook le curé Christophe Cossement après le passage de la tempête Eunice, il y a plusieurs semaines. Les réactions sous la publication ne se sont pas fait attendre. Beaucoup ont soutenu et souligné l'importance de cet édifice qui, pour eux, est plus qu'un bâtiment religieux, il fait partie du patrimoine.