L’église de Court-Saint-Etienne fermée au public par mesure de prudence: une pièce métallique s’est détachée de la façade

Sur la façade de l’église, il reste seize ancres similaires. Dans quel état sont-elles? Tiennent-elles suffisamment? Un ingénieur avait déjà examiné la tour le mois dernier, dans le cadre du projet de rénovation complète de l’église, mais il n’avait manifestement rien relevé d’anormal. Une nouvelle inspection sera donc réalisée.

"C’est la commune qui est maître de l’ouvrage et qui est propriétaire du bâtiment. Nous surveillons de près en tant que fabrique d’église mais c’est la commune qui est chargée de vérifier. Je présume qu’elle fera appel à l’ingénieur qui est venu voir puisqu'il a vu cette tour il n’y a pas si longtemps. On espère que ça ira le plus vite possible, car nous avons un mariage samedi prochain puis les offices de la Semaine sainte et la fête de Pâques."

Classée, l’église Saint-Etienne a déjà subi d’importants travaux de rénovation ces dernières années. La toiture et l’électricité ont été refaites. La façade elle-même a été nettoyée et rejointoyée il y a deux ans mais quelques touffes d’herbe ont réussi à pousser entre les pierres, ce qui nécessitera sans doute une nouvelle intervention. D’autres réparations d’une certaine ampleur doivent encore être réalisées. L’incident de dimanche va-t-il accélérer le traitement du dossier?