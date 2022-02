L’église baptiste du quartier liégeois d’Amercoeur perd la bataille contre ses voisins

Les lieux de culte évangélistes, pentecôtistes ou baptistes, ont tendance à se multiplier depuis quelque temps, dans l’agglomération liégeoise. Souvent dans des entrepôts désaffectés, parfois dans des zones résidentielles. Avec de fréquents soucis de cohabitation. Dans le quartier d’Amercoeur, une église protestante vient de l’apprendre à ses dépens.

Elle a pourtant installé sa salle de prières voici près d’un quart de siècle. Dix années plus tard, elle a acquis un immeuble insalubre, juste deux maisons plus loin. Le but ? Agrandir ses locaux. Le pasteur a déjà essuyé deux refus à ses demandes d’urbanisme. Mais il a persévéré, et, voici quatre ans, il a fini par obtenir une autorisation de la région wallonne. Il a donc commencé les travaux d’aménagement, sans attendre l’issue d’un recours déposé par quelques riverains mécontents. C’est que les offices sont très chantés, avec des fidèles souvent d’origine africaine, avec de la musique amplifiée. D’où des nuisances sonores, avec des risques de transmissions vibratoires autour de ce bâtiment, situé en cœur d’îlot.

Selon le ministre de l’environnement de l’époque, cette activité religieuse aurait favorisé la mixité sociale de l’endroit, puisque la paroisse Saint-Remacle est installée sur le trottoir d’en face. Mais, pour le conseil d’Etat, il n’est pas démontré qu’elle soit compatible avec le voisinage, et les magistrats ont annulé le permis. Ils ont même refusé à l''association des baptistes la possibilité de continuer à occuper les lieux à titre provisoire. Elle se trouve donc dans l’illégalité, temporairement, en tout cas : c’est à présent au gouvernement de trancher, stop ou encore, avant la mi-mars.