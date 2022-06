L’Église anglicane : l’un des piliers de la monarchie britannique

En revanche, le lien entre le Prince Charles et la religion anglicane est loin d’être évident. "Le prince pense que la foi religieuse est une bonne chose pour la société, mais je pense qu’il est moins engagé à promouvoir une religion en particulier", poursuit le professeur. Charles est en effet intéressé par l’islam, le bouddhisme ou encore le sikhisme. "Il pourrait faire le choix de prendre de la distance avec l’anglicanisme. Mais cela serait une vraie rupture car pour s’assoir sur le trône, vous devez être engagé auprès de l’Église établie." En 1994, l’héritier de la couronne a même déclaré qu’il voulait être le défenseur des fois et non le défenseur de la foi, titre qui est actuellement celui que possède sa mère. Or, ce n’est pas la façon dont fonctionne l’Église anglicane. "S’il ne peut pas, en toute honnêteté, être le défenseur de la foi, alors peut-être devra-t-il abdiquer", expliquait le révérend Gordon Warren dans le documentaire 'The Madness of Prince Charles', diffusé en 2005.

Dans les faits, l’Église Anglicane est en recul en Angleterre. La fréquentation des services religieux a chuté de 15 à 20% entre 2009 et 2019. Mais un tel changement bouleverserait malgré tout en profondeur le fonctionnement de la société britannique.