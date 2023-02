L’Église anglicane envisage de dénommer Dieu par un pronom non genré

Une question agite en ce moment l’Église anglicane, branche anglaise du christianisme : faudrait-il utiliser le genre neutre, comme 'iel' quand on parle de Dieu ? Un débat qui s’inscrit sur l’anthropomorphisme du créateur et qui est symptomatique du développement de l’écriture inclusive dans la liturgie.

C’est un débat au croisement de l’écriture inclusive et de la foi qui pourrait paraître un peu paradoxal, voire iconoclaste. Mais en réalité, il ramène plutôt aux fondamentaux de la religion et, sur le principe, ne dérange pas tant de monde que ça. À l’origine, la volonté de l’Eglise anglicane de lancer une nouvelle commission au printemps prochain.

Le synode se portera sur diverses questions comme "Faut-il continuer à utiliser le pronom 'il' pour parler de Dieu ?" ou encore plus révolutionnaire, faut-il continuer à appeler Dieu 'Notre Père' ? En effet, Dieu n’est ni un homme, ni une femme. C’est plutôt un être transcendant et immanent qui à la fois occupe et dépasse l’Univers. Ce n’est l’apanage d’aucun être sexué, d’aucun être charnel.

En fait, l’Église anglicane travaille depuis plusieurs années sur la question de l’usage genre dans la liturgie et dans le rapport à Dieu. Et de fil en aiguille, les deux commissions qui travaillaient sur ces questions-là, menées par Michael Ipgrave, évêque de Lichfield et vice-président de la commission liturgique, rapporte le Guardian, en sont arrivées à se poser une nouvelle question : est-ce qu’il ne faudrait, quand on se réfère à Dieu, utiliser un pronom de genre neutre ?