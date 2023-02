L'eggflation : comment l'oeuf est devenu un produit de luxe.

Avec des produits alimentaires 13,9% plus chers, les œufs sont devenus un véritable produit de luxe aux Etats-Unis au point que des réseaux de contrebande se sont organisés. Désormais, à la frontière mexicaine, les douaniers n'interceptent plus seulement de la drogue mais aussi des œufs. Entre octobre et décembre derniers, les saisies ont bondi de 108%, d'après la protection aux frontières (Customs and Border Protection (CBP).

Ces trafics d'oeufs crus se sont amplifiés alors que certaines chaînes de supermarchés ont décidé de limiter les achats par foyer.

Les œufs sont devenus tellement chers qu'Internet s'en amuse à coup de mèmes ou de saynètes humoristiques comme ce coffre-fort placé dans le réfrigérateur pour conserver les œufs. Des vidéos sous-entendent aussi que des poules pourraient être volées compte tenu de la situation. D'autres font un parallèle avec les "speakeasy", ces bars clandestins à l'époque où l'alcool se revendait sous le manteau aux États-Unis en raison de la Prohibition appliquée au cours des années 20.