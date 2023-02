L’égalité salariale hommes-femmes dans le sport : on avance à petits pas, et pas de façon uniforme

Ashleigh Moolman a accepté de répondre aux questions de Martin Weynants sur cette toute récente décision de Flanders Classics. La coureure Sud-Africaine de l’équipe Soudal Quick-Step connaît très bien le monde du cyclisme féminin puisqu’elle entame sa quatorzième saison dans le peloton. Elle se réjouit de toutes les avancées et considère Flanders Classics comme un pionnier dans la discipline. "Il faut avant tout remercier Flanders Classics pour leur important soutien au cyclisme féminin. Je les respecte vraiment beaucoup parce qu’ils ont été les premiers à nous donner une exposition aussi grande que celle des hommes. Ils ont même changé l’ordre traditionnel de départs des courses, avec les hommes qui partent maintenant avant les dames et ça nous permet d’avoir une opportunité d’être sous les projecteurs."

Pour Ashleigh, si l’égalité salariale est importante, elle n’est pas la priorité pour faire avancer le sport : "Je pense que c’est une bonne nouvelle qu’ils nous offrent désormais des "price-money" égaux, même si je n’ai jamais pensé que c’était cela la priorité. Même si cela participe à notre reconnaissance. Mais pour moi le plus important c’est l’exposition que l’on reçoit parce que c’est de cette façon que l’on peut attirer les sponsors pour que notre sport prenne encore plus de valeur. Mais on avance pas à pas et c’est vraiment bien d’avoir adapté nos "price-money". C’est aussi un soutien supplémentaire pour les équipes et nos performances."

Étape après étape le cyclisme féminin prend une autre dimension : "On se rapproche de plus en plus et on le voit dans le peloton. Il y a de plus en plus de coureures qui peuvent maintenant se consacrer à temps plein au vélo et cela fait une vraie différence. Rouler aujourd’hui devient de plus en plus passionnant."

La décision de Flanders Classic n’est pas juste un symbole : "Bien sûr, ce n’est pas seulement symbolique parce que ça va créer de vraies opportunités. Ça va permettre à des jeunes filles qui regardent les courses de se rendre compte que ça pourrait bien également être une carrière pour elles. Dès le plus jeune âge elles pourront aspirer à devenir une cycliste professionnelle et je pense en effet que cela peut faire une vraie différence."

Que répondez-vous aux gens qui pensent que vous devriez gagner moins parce que vous participez à des courses plus courtes ? "Même si on pratique le même sport, il y a de grosses différences. On roule tous sur des vélos, mais je n’aime pas trop être tout le temps comparée aux hommes. Pour moi, c’est plus important d’avoir autant d’opportunités les uns que les autres, que l’égalité au sens où on l’entend souvent où tout doit être égal. Je préfère avoir les mêmes opportunités de courir des grandes courses par exemple. Et je pense que c’est important que le cyclisme féminin reste un peu différent du cyclisme masculin. C’est génial de voir que des équipes masculines développent aussi des équipes féminines, mais ce n’est pas pour autant que tout doit être pareil."

S’il n’y a pas le même nombre de kilomètres en course, cela ne rend pas l’effort moins compliqué, loin de là :"Nos courses sont plus courtes, mais ça ne veut pas du tout dire qu’on est incapable de rouler sur de plus longues distances. Mais on doit garder cela passionnant pour les fans qui regardent et on doit faire cela étape par étape. Ce n’est que depuis très récemment qu’être une coureure professionnelle est devenu un vrai choix de carrière. Il faut laisser le temps au sport et aux athlètes de grandir en profondeur et on pourra voir des étapes plus longues, ce n’est qu’une question de temps. On travaille, on s’entraîne aussi dur que les hommes le font. On s’entraîne très souvent exactement le même nombre d’heures qu’eux. On ne roule peut-être pas des courses aussi longues, mais elles sont parfois même plus intenses parce qu’elles sont plus courtes."

Ashleigh Moolman de conclure : "Mais je ne pense vraiment pas que le fait que l’on roule des distances plus courtes soit une bonne raison pour dire que l’on ne mérite pas le même price-money."