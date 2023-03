L’égalité entre les femmes et les hommes, ça passe vraiment par les noms des rues ?

Le débat se termine à Dinant avec Eric : "Nafissatou Thiam a fait des exploits dernièrement, on pourrait donner son nom à une rue. Je trouve ça logique de lui accorder cela à la fin de sa carrière. Je pense que c’est d’une certaine façon montrer le respect de la Belgique. On a plusieurs personnalités qui pourraient être mises à l’honneur : Annie Cordy, la reine Mathilde, la princesse Elisabeth. Il y a aussi des femmes de la Deuxième guerre mondiale qu’on pourrait mettre en valeur et dont on pourrait rappeler l’existence."

