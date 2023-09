L’effondrement du marché des NFT, une chute prévisible ?

Aujourd’hui, le marché est au plus bas. C’est la plateforme spécialisée Dapp Gamble qui dresse ce constat sans appel. Son rapport accablant identifie 73.000 collections de NFT dont 95% ne valent actuellement plus rien. Les 23 millions de personnes ayant acheté des NFT ont aujourd’hui dans leur portefeuille digital des fichiers qui ne valent plus rien. Alors qu’en août 2021 le volume de transaction atteignait 2,8 milliards de dollars en un mois, deux ans plus tard ce volume s’est réduit à 80 millions. Soit 3% de ce qui était échangé en 2021. Une chute explicable notamment pas le manque de demande. Quatre NFT sur 5 produits ne sont en effet jamais vendu. Mais c’est aussi l’image même du NFT qui causera son déclin. Très vite, le fantasme d’une technologie prête à révolutionner et à bousculer le paysage artistique est alimenté par les maisons de ventes aux enchères. La médiatisation de ces maisons va pousser à la création d’une bulle spéculative autour du NFT. Aujourd’hui, certaines de ces maisons font l’objet de plaintes aux USA pour leur rôle joué dans la création de cette bulle.

Si l’on peut considérer que le NFT soit une forme d’expression artistique par sa volonté de proposer une œuvre unique dans une industrie technologique où la reproduction fait loi. Ce geste ne semble paradoxalement pas pouvoir être reproduit des millions de fois comme le montre le marché du NFT.