L'effondrement des prix de la vanille de Madagascar met les cultivateurs en grande difficulté

"Quand les prix plongent, pour certains c’est le moment d’acheter, et de rester assis sur son tas en attendant que les prix remontent.", résume le bruxellois Georges Geeraerts, à la tête d’une société d’exportation de fruits et épices basée à Tamatave. "Nous, nous ne sommes pas du tout dans ce schéma là, nous travaillons en flux tendus, et le paysan non plus n’est pas dans ce schéma là. Il vend la plupart du temps un produit périssable, et s’il a la possibilité de traiter, il n’a pas nécessairement la possibilité de stocker."

20 ans après son arrivée à Madagascar, le Belge connaît sa seconde crise. La première l’a accueillie à son arrivée dans le pays. "La crise de 2003 est venue d’une crainte liée aux conditions climatiques, les prix avaient déjà chuté à des niveaux indécents à l’époque. La crise actuelle est plutôt une crise du marché.", analyse le Bruxellois, aujourd’hui à la tête du Premier syndicat des exportateurs de vanille du pays et fervent défenseur d’un prix minimum garanti au producteur.