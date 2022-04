L'effet zeigarnik : comment l'accumulation mentale peut amener au burn-out.

Ce trouble touche particulièrement les personnes désorganisées. La professionnelle encourage la pratique du "batch working", une méthode d'organisation. L'idée est de condenser une activité sur une période donnée. Par exemple fixer deux heures le samedi matin pour faire les papiers administratifs. "Cela permet de se libérer l'esprit et gagner du temps", explique la spécialiste.

La seconde solution proposée par la psychologue est d'utiliser la "méthode Kanban". Là encore, il s'agit d'une méthode d'organisation. L'idée est de créer un tableau avec trois colonnes : "à faire - en cours - terminé". Puis y lister les choses à faire en les rengageant par ordre d'avancée. Ce tableau peut se faire sur un ordinateur ou sur une feuille.

Enfin, Amélia Lobbé conseille "de déconnecter et d'apprendre à compartimenter sa vie privée et sa vie professionnelle". Elle encourage à ressentir de la bienveillance à son égard et réapprendre à être passionné par sa vie personnelle.