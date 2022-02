L’Effet Stromae épisode 9 : la relève

La singularité et les coups de génie de Stromae ont inspiré toute une génération d’artistes. Des artistes qui eux aussi défendent les couleurs de la Belgique à l’étranger : Angèle, Damso, Claire Laffut. Un vent de fraicheur caractérise cette "Belgian touch" mais aussi un certain "esprit de famille" qui pousse les artistes à s’entraider. Ce neuvième épisode analyse comment la réussite de Stromae a pu être contagieuse mais aussi de quelle manière les artistes plus exposés en prennent d’autres sous leurs ailes.

Le podcast "L’Effet Stromae" revient en dix épisodes sur le parcours incroyable de l’artiste, depuis ses tout débuts jusqu’à son de statut de star internationale dont les performances font des millions de vues - "Papaoutai" comptabilise 870 millions de vues sur YouTube – et les morceaux des millions d’écoutes. Stromae, à travers ses codes et son succès, a marqué profondément l’industrie musicale et l’image de la Belgique. Un impact que décortiquent deux grands connaisseurs de la scène belge : la journaliste Marie Frankinet et le photographe Guillaume Kayacan.