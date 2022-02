L’Effet Stromae épisode 8 : la connexion Wallonie Flandre

Aujourd’hui, en matière de musique, la frontière entre la Wallonie et la Flandre est dépassée, incitant les radios francophones et flamandes à programmer des artistes qui chantent dans l’une ou l’autre langue. La culture était plus cloisonnée quand Stromae a commencé et pourtant, dès ses débuts, il a bénéficié d’un accueil chaleureux au sud comme au nord du pays, contribuant à ce rapprochement entre les communautés et à ce sentiment d’unité nationale, au même titre que les Diables Rouges. Le huitième épisode de l’Effet Stromae s’intéresse à la porosité entre les scènes flamande et wallonne mais aussi à la possibilité pour un chanteur de s’exprimer dans sa langue maternelle. La réflexion est alimentée par les interviews de journalistes et managers mais aussi d’artistes comme Le Motel. Stromae lui-même évoque la question de la langue dans cet épisode, au micro de Marie Frankinet.

Le podcast "L’Effet Stromae" revient en dix épisodes sur le parcours incroyable de l’artiste, depuis ses tout débuts jusqu’à son de statut de star internationale dont les performances font des millions de vues - "Papaoutai" comptabilise 870 millions de vues sur YouTube – et les morceaux des millions d’écoutes. Stromae, à travers ses codes et son succès, a marqué profondément l’industrie musicale et l’image de la Belgique. Un impact que décortiquent deux grands connaisseurs de la scène belge : la journaliste Marie Frankinet et le photographe Guillaume Kayacan.