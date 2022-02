L’Effet Stromae épisode 7 : les revenus de la musique

Quand Stromae débarque dans le paysage culturel, l’industrie du disque subit l’une des plus grandes crises de son histoire. Difficile à l’époque pour un artiste de vivre de la musique. Depuis, la donne a changé, l’accompagnement des artistes s’est professionnalisé et le pays s’est uni autour de la musique, permettant d’exporter à l’international ce "label belge". Derrière ce "label de qualité" Stromae bien sûr, mais aussi Angèle, Damso ou encore The Magician. Le septième épisode de l’Effet Stromae retrace la professionnalisation de nos artistes et donc de leur image et explore aussi leur capacité à monnayer cette image (en s’associant à des marques par exemple) et à valoriser leurs prestations.

Le podcast "L’Effet Stromae" revient en dix épisodes sur le parcours incroyable de l’artiste, depuis ses tout débuts jusqu’à son de statut de star internationale dont les performances font des millions de vues - "Papaoutai" comptabilise 870 millions de vues sur YouTube – et les morceaux des millions d’écoutes. Stromae, à travers ses codes et son succès, a marqué profondément l’industrie musicale et l’image de la Belgique. Un impact que décortiquent deux grands connaisseurs de la scène belge : la journaliste Marie Frankinet et le photographe Guillaume Kayacan.