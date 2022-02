L’Effet Stromae épisode 6 : les festivals

Stromae c’est une présence scénique incroyable, d’ailleurs saluée dans cet épisode par Pedro Winter, le patron du label Ed Banger (Justice, Cassius…), qui confie avoir été "ébloui par sa performance" à Coachella en 2015. La force de frappe de Stromae a permis à certains festivals de battre tous les records de fréquentation, transformant leur vision du métier – les menant parfois à se réinventer complètement comme "Les Ardentes" - et les poussant à miser sur des têtes d’affiche belges. Le sixième épisode de l’Effet Stromae revient sur le succès de l’artiste en live et l’essor des festivals belges.

Le podcast "L’Effet Stromae" revient en dix épisodes sur le parcours incroyable de l’artiste, depuis ses tout débuts jusqu’à son de statut de star internationale dont les performances font des millions de vues - "Papaoutai" comptabilise 870 millions de vues sur YouTube – et les morceaux des millions d’écoutes. Stromae, à travers ses codes et son succès, a marqué profondément l’industrie musicale et l’image de la Belgique. Un impact que décortiquent deux grands connaisseurs de la scène belge : la journaliste Marie Frankinet et le photographe Guillaume Kayacan.