L’Effet Stromae épisode 5 : l’utilisation des médias

On a rarement vu un artiste autant mis en avant dans les médias. Comment cette surexposition est-elle vécue par Stromae ? Mais surtout comment a-t-il réussi à renverser l’équilibre en se jouant des médias ? Ce cinquième épisode de L’Effet Stromae relate l’utilisation révolutionnaire des médias par l’artiste, du buzz génial créé avec le clip de "Formidable" en 2013, au lancement de son tout dernier titre "L'enfer" en janvier 2022 au 20 heures de TF1. Stromae évoque d’ailleurs ce coup médiatique au micro de Marie Frankinet. Autre artiste interviewée dans cette séquence : Selah Sue qui confie admirer la façon dont Stromae maitrise tous les aspects de sa carrière.

Le podcast "L’Effet Stromae" revient en dix épisodes sur le parcours incroyable de l’artiste, depuis ses tout débuts jusqu’à son de statut de star internationale dont les performances font des millions de vues - "Papaoutai" comptabilise 870 millions de vues sur YouTube – et les morceaux des millions d’écoutes. Stromae, à travers ses codes et son succès, a marqué profondément l’industrie musicale et l’image de la Belgique. Un impact que décortiquent deux grands connaisseurs de la scène belge : la journaliste Marie Frankinet et le photographe Guillaume Kayacan.