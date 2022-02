L’Effet Stromae épisode 4 : un milieu réinventé

À l’époque où Stromae démarre sa carrière, il n’y a rien ou presque pour accompagner les artistes en développement en Belgique. Depuis lors, de nombreuses boîtes de management sont nées, ce qui permet de fournir toujours plus d’artistes belges de qualité. A travers le témoignage de Todiefor notamment, le quatrième épisode de L’Effet Stromae revient sur la professionnalisation du secteur et le "business model" que représente Stromae.

Le podcast "L’Effet Stromae" revient en dix épisodes sur le parcours incroyable de l’artiste, depuis ses tout débuts jusqu’à son de statut de star internationale dont les performances font des millions de vues - "Papaoutai" comptabilise 870 millions de vues sur YouTube – et les morceaux des millions d’écoutes. Stromae, à travers ses codes et son succès, a marqué profondément l’industrie musicale et l’image de la Belgique. Un impact que décortiquent deux grands connaisseurs de la scène belge : la journaliste Marie Frankinet et le photographe Guillaume Kayacan.