L’Effet Stromae épisode 3 : Alors On Danse

Le troisième épisode de L’Effet Stromae revient sur le succès magistral du morceau "Alors On Danse", qui conquiert la planète entière. Le phénomène Stromae est né, on est en 2009 et on suit ce raz-de-marée. Comment ce titre est-il arrivé sur les ondes ? Pourquoi a-t-il si bien marché ? Et comment, en 2021, soit plus de dix ans après sa sortie, "Alors On Danse" est certifié disque d’or aux Etats-Unis grâce à TikTok (plus de 130 millions de vues rien que sur une seule vidéo reprenant un remix d'"Alors On Danse") ?

Le podcast "L’Effet Stromae" revient en dix épisodes sur le parcours incroyable de l’artiste, depuis ses tout débuts jusqu’à son de statut de star internationale dont les performances font des millions de vues - "Papaoutai" comptabilise 870 millions de vues sur YouTube – et les morceaux des millions d’écoutes. Stromae, à travers ses codes et son succès, a marqué profondément l’industrie musicale et l’image de la Belgique. Un impact que décortiquent deux grands connaisseurs de la scène belge : la journaliste Marie Frankinet et le photographe Guillaume Kayacan.