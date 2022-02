L’Effet Stromae épisode 2 : les réseaux

Stromae a été l’un des premiers à utiliser les réseaux sociaux comme levier pour construire sa carrière, sans remettre son destin dans les mains des maisons de disques. Il poste sa première leçon sur YouTube en 2009, une époque où l’industrie musicale connait une crise et où "tout est à réinventer". Stromae l’a fait avec brio ! Des techniques désormais reprises partout. Le deuxième épisode de L’Effet Stromae revient sur le génie de l’artiste dans l’utilisation des réseaux sociaux mais aussi la nécessité de s’en préserver.

Le podcast "L’Effet Stromae" revient en dix épisodes sur le parcours incroyable de l’artiste, depuis ses tout débuts jusqu’à son de statut de star internationale dont les performances font des millions de vues - "Papaoutai" comptabilise 870 millions de vues sur YouTube – et les morceaux des millions d’écoutes. Stromae, à travers ses codes et son succès, a marqué profondément l’industrie musicale et l’image de la Belgique. Un impact que décortiquent deux grands connaisseurs de la scène belge : la journaliste Marie Frankinet et le photographe Guillaume Kayacan.