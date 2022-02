L’Effet Stromae épisode 10 : la fierté belge

Jamais on n’a connu un tel sentiment de fierté vis-à-vis de notre pays, de notre identité. En 2022, grandir en Belgique est complètement différent que dans les années 90. Les nouvelles générations peuvent s’identifier à une multitude de talents reconnus sur le plan national comme à l’international, et ce, dans bien des domaines : musique bien sûr mais aussi mode, cinéma, littérature, sport, humour. L’humoriste Pablo Andres parle d’ailleurs de cette reconnaissance, au micro de Marie Frankinet. Le dixième et dernier épisode de l’Effet Stromae se penche sur ce sentiment de fierté et sur la manière dont Stromae et sa carrière y ont (largement) contribué. Stromae, à qui les créateurs du podcast laissent d’ailleurs le mot de la fin !

Le podcast "L’Effet Stromae" revient en dix épisodes sur le parcours incroyable de l’artiste, depuis ses tout débuts jusqu’à son de statut de star internationale dont les performances font des millions de vues - "Papaoutai" comptabilise 870 millions de vues sur YouTube – et les morceaux des millions d’écoutes. Stromae, à travers ses codes et son succès, a marqué profondément l’industrie musicale et l’image de la Belgique. Un impact que décortiquent deux grands connaisseurs de la scène belge : la journaliste Marie Frankinet et le photographe Guillaume Kayacan.