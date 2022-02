L'Effet Stromae épisode 1 : La Force d'un nom

Ça représente quoi, de s’appeler Stromae en 2022, d’avoir un nouvel album en préparation, des maisons de disques qui te pistent pour signer le contrat de distribution. Et comment ce nom s’est construit. Le premier épisode de L'Effet Stromae revient sur les prémisses de la carrière de Stromae dans la musique.

Le podcast "L’Effet Stromae" revient en dix épisodes sur le parcours incroyable de l’artiste, depuis ses tout débuts dans un groupe de rap jettois jusqu’à son de statut de star internationale dont les performances font des millions de vues - "Papaoutai" comptabilise 830 millions de vues sur YouTube – et les morceaux des millions d’écoutes. Stromae, à travers ses codes et son succès, a marqué profondément l’industrie musicale et l’image de la Belgique. Un impact que décortiquent deux grands connaisseurs de la scène belge : la journaliste Marie Frankinet et le photographe Guillaume Kayacan.