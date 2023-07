L’effet Hoefkens attendra, un Standard de Liège insipide s’incline d’emblée à Saint-Trond

Pour la première officielle de Carl Hoefkens, le Standard de Liège a perdu pied à Saint-Trond. Peu inspirés offensivement et laxistes dans leur partie de terrain, les Liégeois ont montré un pâle visage.

Amateurs de spectacle et football léché, vous avez certainement passé votre chemin aux abords du Stayen. Pour leur première sortie de la saison, Trudonnaires et Liégeois ont passé la plupart du temps à se neutraliser. Les locaux ont néanmoins montré davantage de velléités offensives. Notamment en début et en fin de match. Après huit minutes de jeu, les Canaris profitent d’un ballon récupéré dans leur camp pour se projeter vers l’avant. Une première alerte sans danger qui va être suivie d’une deuxième similaire. Cette fois, c’est Bodart qui se montre vigilant. Peu de temps après, Fossey semble pousser fautivement son adversaire dans le rectangle liégeois mais l’arbitre ne bronche pas. Imprécis à la construction, les visiteurs ne parviennent que rarement à être dangereux.