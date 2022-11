L’effet Eriksen n’est plus, le Danemark retombe sur terre… brutalement

Le jour où tout a failli basculer. Le jour où tout un pays s’est mis à prier, à retenir son souffle pour son génie, coincé entre la vie et la mort pendant de (trop) longues minutes. Heureusement, Eriksen a survécu. Niché dans sa chambre d’hôtel, il s'est transformé en supporter numéro 1 d’une équipe danoise, transcendée par le soutien spirituel de leur capitaine. Match après match, le Danemark est monté en puissance, au point d’éliminer le pays de Galles et surtout la République tchèque sur son fracassant passage. Demi-finalistes, les Scandinaves se sont finalement arrêtés en demi-finales, terrassés par l’Angleterre, au bout du suspense.

Et si, à chaud, c’était évidemment la déception qui prédominait, celle d’être passé si proche de la montre en or, avec le recul, tous les Danois s’unissaient pour dire que leur Euro à eux était réussi. Et que ce n’était que le début de l’ascension d’une équipe jeune et en pleine résurrection.

Ce mercredi 30 novembre 2022, la résurrection a brutalement été interrompue. Comme si le ressort sur lequel on tirait peut-être trop depuis quelques mois, avait subitement lâché. Contre l’Australie, le Danemark n’a quasiment pas existé. Ou si, en fait, mais pas comme il aurait dû. Attaques stériles, tirs sans danger, friabilité défensive qu’on ne leur connaissait pas, les Nordistes sont passés à côté de leur match. Et quand, en plus, on encaisse un but à l’heure de jeu, ça coûte forcément cher. A fiortiori encore plus quand on n’a empoché qu’un petit point lors des deux matches précédents.

Forcément après cette élimination inattendue et beaucoup trop précoce, l’heure sera à l’introspection. Qu’est ce qui a cloché ? Quel rouage s’est enrayé au pire des moments ? Au vu de la tournure des événements, les reproches les plus tenaces seront sans doute adressés au secteur offensif… ou inoffensif. Un seul but marqué en trois matches, deux matches sans scorer, et ce, alors que les Danois avaient planté 30 buts lors des dix matches qualificatifs, c'est trop peu. Surtout face à des adversaires du calibre de la Tunisie et de l'Australie que le Danemark aurait (sur papier) dû toiser avec appétit.

Outsider à une place d'honneur, le Danemark est donc le premier "gros" à mordre la poussière. Certainement pas le dernier dans un Mondial où les hold-up sont presque devenus monnaie courante.