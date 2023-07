"L'effet de serre du CO2 n'existe pas", une affirmation qui nie l'histoire de la science

Longtemps oubliée, Eunice Newton Foote, une scientifique américaine, publie en 1857 "Circumstances affecting the Heat of the Sun’s Rays". Elle y explique comment elle peut mesurer la température interne de cylindres de verre, exposés au Soleil et remplis de différents mélanges gazeux. En pratiquant cette expérience, elle découvre que le dioxyde de carbone retient particulièrement bien la chaleur et conclut que "une atmosphère constituée de ce gaz (carbonique) donnerait à notre Terre une haute température. Et si comme certains le supposent, à une période de son histoire, l’air a été composé avec une plus large part de celui-ci, une température plus élevée a dû en résulter, par son action propre et l’augmentation de son poids."