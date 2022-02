L’effet "boomerang" des sanctions, un risque à évaluer sous peine de passer à côté de l’objectif poursuivi

Il est simple de comprendre les conséquences de ces décisions en miroir sur la libre circulation des personnes. Contrairement aux apparatchiks du régime qu’on peut cibler de manière sélective par la politique des visas, ce sont les populations civiles et les commerciaux impliqués dans des partenariats privés qui vont pâtir d’un arrêt total des vols en provenance de et vers la Russie.

Est-ce réellement l’effet recherché ? A-t-on évalué les conséquences à plus long terme pour les secteurs concernés ? Certains programmes se construisent sur plusieurs décennies et Poutine n’est pas éternel. Les scientifiques, les personnels techniques, les académiques ne sont pas nécessairement d’accord avec la politique du régime mais doivent s’en accommoder si leur souhait n’est pas d’émigrer. Est-il judicieux de contribuer à les isoler plus encore ?