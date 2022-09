L'éducation, "source de grande division", regrette le chef de l'ONU

Les systèmes éducatifs "ne sont pas à la hauteur", creusant "souvent les inégalités" et devenant une source de "grande division", a regretté lundi le secrétaire général de l'ONU à l'ouverture d'un sommet sur l'éducation en prélude à l'Assemblée générale annuelle.

"Même dans les pays développés, les systèmes éducatifs creusent souvent les inégalités au lieu de les réduire et ce, de génération en génération", a déclaré Antonio Guterres, dénonçant des structures qui "laissent tomber les élèves et les sociétés en favorisant l'apprentissage par coeur et la course à la meilleure note".