L’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle : un outil pour tendre à plus d’égalité

Historiquement, ce sont les Fédérations de Centres de Planning Familial qui vont dans les écoles dispenser les animations EVRAS. Il est parfois possible qu’une école fasse appel un opérateur du secteur associatif. ‘Le Monde selon les Femmes’est un opérateur reconnu comme prestataire EVRAS Jeunesse. Plus concrètement, ‘Le Monde selon les femmes’est une ONG féministe active dans le monde de la coopération au développement, de l’éducation permanente et de la recherche d’action. Son objectif est d’intégrer une perspective de genre dans les questions de droits humains. Cela passe par des formations, principalement à des adultes mais aussi à des enfants et par du plaidoyer politique, des publications, des recherches d’actions…

Noémie Kayaert, chargée de missions au ‘Monde selon les femmes’ travaille à imaginer les animations et également à gérer les demandes.

Je regarde qui est disponible au niveau de mon groupe d’animatrices et on essaie de travailler ensemble à construire de nouveaux modules.

Dans cette école communale Sauvenière de Gembloux, les élèves de 5ème primaire ont eu une animation sur la déconstruction des stéréotypes de genres. Parfois, ce sont des modules sur le consentement qui sont mis ne place et prochainement, l’ONG aimerait monter une nouvelle animation sur la masculinité.

Mais si vous n’avez toujours pas très bien compris en quoi consistait l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, cette formatrice l’explique simplement :