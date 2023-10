"L’édredon rouge", le second volume des souvenirs dessinés d’une résistante parisienne qui n’avait pas froid aux yeux

Une vie de résistance

Et puis, Morvan découvre l’histoire de Madeleine Riffaud, cette résistante, toujours en vie. Il va alors avoir envie de la rencontrer. Il se présente humblement à elle et commence à l’écouter, elle qui n’a rien oublié de sa vie de résistante, que ce soit les noms de codes, les anecdotes, les amis qu’elle a perdus ou encore les sentiments ressentis tout au long de ces années de guerre. En l’écoutant, Morvan se rend compte d’un parcours de vie tout à fait fascinant, parce que ce n’est pas que les années de guerre qui définissent Madeleine Riffaud, c’est une vie en résistance.

Si le premier tome nous décrit les années de jeunesse de Madeleine, dans un corps qui n’est pas réellement taillé pour tuer les ennemis, et le second nous parle des années de guerre, il y aura également les années d’après-guerre qui feront l’objet de la suite de la série, puisque Madeleine Riffaud s’est engagée, jusque dans les années 70, dans toutes les luttes de son époque, et notamment les luttes anti-colonialistes. Cette rencontre a tellement marqué Jean-David Morvan que Madeleine Riffaud est créditée de co-scénariste de sa bande dessinée.

A leur côté, on retrouve Dominique Bertail au dessin, qui a essayé de comprendre comment retranscrire en images l’Histoire de Madeleine Riffaud. Et dès la couverture, nous sommes happés par toutes les nuances de bleu, unique couleur de la bande dessinée (en plus du noir et du blanc), qui nous donne cette impression de nuit permanente.