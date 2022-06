L'édition du quotidien Apple Daily, fermé à Hong Kong, trouve un repreneur à Taïwan

L'édition à Taïwan du quotidien pro-démocratie de Hong Kong Apple Daily, fermé depuis un an, a trouvé un repreneur et conservera la plus grande partie de son personnel, a annoncé mercredi la société, s'engageant à continuer à "s'élever contre toute injustice".

L'Apple Daily à Hong Kong avait été contraint de fermer en juin 2021, après le vote l'année précédente d'une loi drastique sur la loi de sécurité nationale imposée par la Chine à Hong Kong pour reprendre la main dans le territoire après les manifestations pro-démocratie de 2019.

Le quotidien de Hong Kong avait auparavant subi une perquisition de sa salle de rédaction, l'arrestation de cinq de ses dirigeants et le gel de ses avoirs. Plus d'un millier de personnes, dont 700 journalistes, se sont retrouvées sans emploi.