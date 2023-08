L’édition du Festival Théâtre au Vert 2023 est décalée

Depuis plus de 20 ans, à la fin du mois d’août, le charmant village champêtre de Thoricourt (Silly) vit une impressionnante métamorphose. Le temps de quelques jours, il transforme château, place, granges et plaine en autant de scènes éphémères. Au programme : un éventail bigarré des meilleurs spectacles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’objectif est d’offrir l’éventail le plus large possible afin que chacun puisse y trouver sa proposition idéale. Les formes se veulent aussi variées ; du cinéma, des contes, du cirque, de la danse, du chant, des concerts et bien sûr du théâtre pour petits et grands.

Cette édition du festival Théâtre au Vert se déroulera du 15 au 20 août 2023