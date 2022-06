L’édition 2022 du Festival d’Art de Huy se déroulera du 17 au 21 août

Pour sa cuvée 2022, le Festival d’Art de Huy, festival dédié aux musiques et voix du monde, proposera quatorze concerts en cinq jours, du 17 au 21 août. Les concerts seront organisés sur la place Verte ou à l’Espace Saint-Mengold. Il y aura une exception, avec le retour du festival au Couvent des Frères Mineurs pour une carte blanche donnée au violoniste liégeois, Damien Chierici, notamment membre du groupe Dan San. Sa création, baptisée Parallaxe, regroupera seize musiciens.

Il faut encore ajouter un dernier rendez-vous, une nouveauté : une promenade musicale dominicale passant par cinq lieux et autant de concerts. Cette promenade ira d’une rive à l’autre. Auparavant concentré sur la rive droite, le festival passera donc la Meuse cette année.

Emmanuelle Greindl est la programmatrice du Festival d’Art de Huy. Comment caractériserait-elle l’édition 2022 ? "Transversalité, rencontres, chaleur, promenade, découvertes et jeunesse.", répond-elle.

Et si elle devait épingler quelques rencontres, quelques découvertes ? "J’ai envie de parler de la promenade musicale, en collaboration avec Muziek Publique, le dimanche après-midi. Ce sont vraiment des belles rencontres au niveau de la tradition dans les musiques du monde, de ce qui se fait en Belgique mais qui représente le monde. Ana Carla Maza qui est d’origine chilienne et cubaine et qui va venir nous présenter des chants, de la bossa au tango, avec son violoncelle, qui est très, très chaleureuse, très fraîche et pétillante. Puis le projet Yule, musique celtique, avec quatre chanteurs qui viennent d’Irlande, d’Ecosse, de Bretagne et de Galice, avec trois musiciens belges qui sont Didier Laloy, Pascal Chardomme et Damien Chierici. Dans les croisements et les rencontres, il y a Kora Baroque, un projet avec Mamadou Dramé à la Kora, un grand griot, Céline Scheen qui vient de la musique baroque et Karim Baggili, ça, c’est vraiment un projet de croisement. Il y aura la carte blanche, la création de Damien Chierici, qui va rassembler des musiciens de l’univers du rock, de l’univers de la musique classique et des musiques du monde. Et puis j’ai envie aussi de pointer les concerts gratuits sur la place Verte qui sont des moments de convivialité, où on a le temps de s’arrêter, de rencontrer les musiciens, les équipes, la RTBF et le public, qui passent un moment de convivialité où tout s’arrête, on ne travaille pas, on boit un verre ensemble. Ce sont des moments de rencontre, avec les fanfares et les petits concerts qui se déroulent là à ce moment-là.".