L’édition 2022 de "La langue française en fête" célèbrera l’étonnement du 19 au 27 mars

Plusieurs outils consacrés à ces dix mots seront mis à disposition du public et plus particulièrement des enseignants et enseignantes afin d’offrir à ces derniers des "pistes pour libérer et développer la créativité linguistique des élèves, quel que soit leur niveau de lecture". Il s’agira notamment d’un livret de nouvelles à chute sur le thème de la surprise illustrant les dix mots à l’honneur, et d’un cahier pédagogique des 10 mots qui proposera dix pistes pour jouer avec la langue en classe et ailleurs.

Le programme complet de l’événement et les supports pédagogiques peuvent être trouvés sur www.lalanguefrancaiseenfete.be.