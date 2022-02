L'eczéma, une maladie qui n'est pas sans impact sur la vie de couple

Mais l'eczéma n'impacte pas uniquement la sexualité. Le sommeil des patients, comme des conjoints, est lui aussi soumis aux nombreux aléas de la maladie.

Près de trois conjoints sur dix (29%) affirment que l'eczéma de leur cher et tendre les empêche de dormir. Reste que les patients sont les plus impactés. Le sommeil de plus de quatre sondés sur dix (44%) est perturbé par les symptômes de la maladie. Un taux qui bondit à 74% lorsqu'ils sont confrontés à un eczéma sévère.

Résultat, la dermatite atopique s'immisce parfois au sein du couple, au point de créer des conflits.

Un tiers des patients atteints d'eczéma léger (34%) affirment que la maladie est à l'origine de tensions dans leur couple. Un taux qui grimpe à 66% pour celles et ceux qui sont atteints d'une forme sévère.