L’écrivain Vargas Llosa critique la Russie de Poutine devant l’Académie française

L’écrivain péruviano-espagnol Mario Vargas Llosa a affirmé jeudi devant l’Académie française que "le roman sauvera la démocratie", dans son discours de réception comme membre de cette assemblée, où il a critiqué "la Russie de Vladimir Poutine".

Le roman sauvera la démocratie ou s’abîmera avec elle et disparaîtra

a dit le romancier, dans un éloge de la littérature française citant Gustave Flaubert, Victor Hugo, Émile Zola ou encore Jean-Paul Sartre. "Il restera toujours – comment en douter ? – cette caricature que les pays totalitaires nous vendent comme romans, mais qui n’existent qu’après avoir traversé la censure qui les mutile, afin d’étayer les institutions fantasmagoriques de semblables singeries de démocratie dont nous donne l’exemple la Russie de Vladimir Poutine", a-t-il avancé. "Et nous le voyons attaquer la malheureuse Ukraine tout en se payant la surprise du siècle quand cette dernière nation lui résiste, malgré sa supériorité militaire, ses bombes atomiques et ses troupes multitudinaires" (en grand nombre), a poursuivi l’écrivain, Nobel de littérature 2010.

Comme dans les romans, ici les faibles triomphent des forts, car la justice de leur cause est infiniment plus grande que celle de ces derniers, prétendument puissants. Comme dans la littérature, les choses se font bien et confirment une justice immanente qui n’existe, faut-il le dire ? que dans nos rêves…