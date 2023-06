L’écrivain naturaliste Jacques Tassin nous invite à écouter "les voix du monde"

Dans son dernier essai "Écoute les voix du monde", l’écologue Jacques Tassin nous encourage à écouter "les voix du monde" en partant du constat que nous ne savons plus écouter le chant du monde qui nous entoure.

Selon Jacques Tassin, chercheur au Cirad, le Centre français de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, les "voix du monde" sont celles des vivants, des volcans, des arbres, des vagues, du tonnerre, etc. Elles peuvent nous révéler et nous dire le monde : "Nos voix nous dépassent. Elles révèlent la merveilleuse continuité du vivant. Elles appartiennent à cette atmosphère, à l’environnement, où elles se développent et se répandent", explique-t-il au micro de Pascal Claude, dans l'émission de La Première "Et dieu dans tout ça".