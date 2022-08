L'écrivain Ken Follett vient au secours d'une cathédrale française

L'écrivain gallois Ken Follett a dit sa fierté et son émotion dimanche en visitant la cathédrale de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), dont il a aidé à financer les travaux de rénovation en faisant don des droits d'auteurs de son récit "Notre-Dame".

"Je suis très fier et très content de vous aider un peu pour les réparations de la cathédrale de Dol", a dit un Ken Follett ému, reçu par les élus de cette ville de 6.000 habitants qui l'a fait citoyen d'honneur.

Nous faisons ça pour l'avenir.

"Nous le faisons pour nous, parce qu'elle est belle et que nous aimons cette église, mais aussi pour nos enfants et leurs enfants", a ajouté dans un français impeccable l'auteur britannique. "Nous faisons ça pour l'avenir et nous espérons que la cathédrale continuera à exister pendant encore 800 ans".