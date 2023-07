L’écrivain franco-tchèque Milan Kundera a été incinéré dans la plus stricte intimité

L’écrivain franco-tchèque Milan Kundera, mort le 11 juillet à l’âge de 94 ans, a été incinéré dans la plus stricte intimité, ont annoncé mercredi les éditions Gallimard.

L’auteur de "L’Insoutenable Légèreté de l’être", après avoir vécu dans une très grande discrétion, ne souhaitait pas de funérailles. "Milan Kundera a été incinéré ce jour", dans un endroit non précisé, et "la cérémonie s’est déroulée dans la plus stricte intimité", a indiqué dans un communiqué le président de la maison d’édition, Antoine Gallimard. "La sonatine de Janacek, jouée au piano par Ludvik Kundera, le père de Milan, l’a accompagné durant ce dernier voyage", a ajouté M. Gallimard.

Ce morceau du compositeur tchèque Leos Janacek a été enregistré par le père du romancier, un pianiste renommé mort en 1971. Milan Kundera, né à Brno (République tchèque) en 1929, exilé en France à partir de 1975, a été l’un des grands auteurs de la littérature du XXe siècle. Ses romans interrogent la condition humaine, l’évolution de l’identité, le sens de la liberté, les hasards de l’existence ou encore la possibilité de l’amour.