L’écriture, l’autre porte sur l’univers de Jim Morrison

La même année est publié dans ‘The eye magazine’ un texte d’inspiration philosophique, intitulé 'Jim Morrison raps'.

Jim Morrison, en pleine gloire, fait le choix en 1969 de publier deux recueils, enfin. ‘The Lords. Notes On The Vision’ et ‘The New Creatures’. Mais c’est à compte d’auteur, avec un nombre d’exemplaires extrêmement limité. Cent copies qu’il offrait à ses amis. Les quelques-unes encore en circulation aujourd’hui valent une fortune.

En avril 1969, la revue ‘The Rolling Stone’ va publier les textes de ‘An American Prayer’. Ces textes vont connaître une diffusion inattendue.