"L’écriture de Monique Wittig à la couleur de Sappho" : entrée captivante dans l’antre de l’autrice

En 2001, Catherine Écarnot s’était déjà penchée sur l’autrice. La version de 2023, qui nous intéresse aujourd’hui, a été revue et actualisée pour explorer de nouveaux domaines de recherche et les présenter à la lumière de nouvelles études. Cette édition coïncide avec l’année de commémoration de la mort de Wittig et le cinquantenaire du Corps Lesbien, offrant ainsi une perspective renouvelée. Tout l’intérêt de ce livre est de nous amener à comprendre ce qui se joue dans les écrits de l’autrice. La relation entre le politique et le langage se manifeste de manière indissociable, formant ainsi un ensemble cohérent qui engendre des œuvres à la fois originales et insaisissables.

Explorer les textes de Wittig demande une lecture patiente et analytique afin d’en saisir l’esprit. Quand on entre dans un roman de Wittig, on parcourt un monde où la grammaire est éclatée, où les phrases ont une épaisseur, où la typographie revêt une importance indéniable et il est parfois complexe d’en comprendre toutes les symboliques. Car tout ce que propose Wittig a un sens. Rien n’est placé par hasard, toute ponctuation est réfléchie et apposée de manière consciente : "J/e sens glisser ta peau nue transpirante. Tes bras m/e tiennent par le cou. Tes seins ton ventre sont contre m/on échine. M/a peau est agitée de soubresauts. Tu pétris m/es muscles avec tes larges mains, tu m/e dis, ooh toute douce toute douce. J/e m//immobilise alors m/es oreilles m/es naseaux tremblant. M/a tête est secouée tirée à pleine crinière par tes mains."

Consciente des défis inhérents à l’appropriation de telles œuvres, Catherine Écarnot propose, dans ce livre, deux parties distinctes qui explorent d’un côté, les symboliques et d’un autre, les thèmes récurrents tout en mettant en lumière le travail audacieux de Monique Wittig sur la langue française, qu’elle réinterprète avec une grande liberté. Elle apporte sa propre expertise de recherche sur les particularités de Wittig mais fait également référence à d’autres chercheurs et chercheuses qui se sont également penchés sur l’analyse de ces textes. On retrouve d’ailleurs en fin d’essai, une bibliographie impressionnante.