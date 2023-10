L’écriture cursive, une matière en voie de disparition dans les écoles ?

C’est donc au profit des tablettes et ordinateurs que l’écriture cursive s’efface dans les écoles. Mais est-elle véritablement vouée à se perdre ? Pour Drew Gilpin Faust, notre écriture manuscrite est une forme de technologie et comme toutes les formes de technologie, elle serait destinée à disparaître. Et ce phénomène se serait déjà enclenché dès le début du 20e siècle avec l’arrivée des machines à écrire et de la dactylographie. Et si l’écriture cursive semble se raréfier, notre société n’en est pas moins tournée vers l’individu. Aujourd’hui, un autre mode d’expression graphique s’est développé et permet de créer et modeler notre identité. La photographie, l’image de soi, le selfie a envahi notre époque et semble progressivement s’approprier les marqueurs autrefois attribués à notre signature.